Женщина разбогатела на торговле пижамами и поделилась секретами успеха

Жительница Австралии разбогатела на торговле пижамами и поделилась секретами успешного бизнеса. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам основательницы австралийского бренда домашней одежды Homebodii Ингрид Боннор (Ingrid Bonnor), в условиях режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, людям нужно больше вещей, в которых они могли бы чувствовать себя максимально комфортно дома.

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По информации издания, в первую очередь успех марки Боннор заключается в том, что ее одежда выполняется ограниченным тиражом. Каждая новая коллекция пижам отличается уникальным дизайном, который разрабатывают художники. Таким образом, покупатели приобретают вещь с осознанием того, что они будут обладателями эксклюзивного предмета гардероба.

Помимо этого, высокую популярность своей компании предпринимательница объяснила тем, что ее продукция стоит недорого — от 90 до 130 долларов (от семи до десяти тысяч рублей) за комплект. «Когда люди приходят к нам, они ожидают высоких цен на нашу одежду. Я горжусь тем, что могу поставлять качественные дизайнерские вещи по доступной цене», — сказала женщина.

В настоящее время есть только один офлайн-магазин Homebodii в Квинсленде. Однако Боннор планирует расширить производство к середине 2021 года и открыть еще одну точку в Сиднее.

В декабре 2020 года жительница австралийского Мельбурна испугалась бедности из-за пандемии коронавируса, создала свой бренд по уходу за кожей и разбогатела. В августе 2019 года многодетная мать запустила собственную марку по уходу за кожей Eve’s Skin. Женщина попросила близких помочь ей деньгами на закупку продуктов на начальном этапе. Затем она наняла бизнес-тренера, который помог ей в продвижении магазина в интернете. В результате она стала зарабатывать 25 тысяч долларов в неделю.