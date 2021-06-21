Сестры запустили бренд косметики и заработали десятки миллионов рублей за год

Жительницы Австралии запустили бренд косметики и разбогатели за один год на десятки миллионов рублей. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

34-летняя Меган Поттер (Megan Potter) и 37-летняя Аманда Хотин (Amanda Hawtin) основали компанию Megan Potter Cosmetics в апреле 2018 года. Сестры решили создать собственную марку косметики после того, как у Поттер диагностировали поликистоз яичников, акне и розацеа (хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся покраснением, отеком, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул и пустул — прим. «Ленты.ру») из-за использования средств по уходу за кожей популярных косметических брендов.

Сестры решили создавать уходовую и декоративную косметику, подходящую для чувствительной кожи и состоящую из натуральных ингредиентов. В первый год продаж они заработали 480 тысяч долларов (35 миллионов рублей).

«В отличие от других средств, наша косметика настолько полезна, что мы рекомендуем даже спать с ней на лице», — заявила Поттер. Предпринимательница объяснила, что их продукты не закупоривают поры, не обезвоживают кожу и не приводят к преждевременному старению.

В 2020 году косметика австралиек получила награду Editors Choice Award на премии в области здорового образа жизни и экологии Organic Beauty Awards. В будущем сестры планирую расширить ассортимент и выпускать натуральные духи и лосьоны для загара. «Наша философия — простота и качество. Мы используем только натуральные ингредиенты самого высокого качества и упрощаем формулы, чтобы в состав входило только то, что нужно вашей коже», — заверила Хотин.

В октябре 2020 года Феликс Димитракис (Felix Dimitrakis) потерял работу из-за вспышки коронавируса и разбогател с помощью продажи средств по уходу за волосами. Он работал над созданием своего бизнеса около двух лет, а после увольнения решил воплотить давнюю идею в жизнь и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, предприниматель запустил косметическую марку Malia Hair.