Ставший миллионером бывший работник фастфуда дал совет открывающим бизнес

Житель английского города Кембридж, который стал миллионером, рассказал о своем прошлом и дал совет начинающим бизнесменам. Соответствующая история появилась на The Mirror.

33-летний Адам Фрисби (Adam Frisby), который как исполнительный директор компании In The Style получает ежегодную зарплату в размере 198 тысяч фунтов стерлингов (20,3 миллиона рублей), порекомендовал молодым предпринимателям, переживающим трудные времена, всегда верить в себя.

«Делайте в жизни все, что хотите. Никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы чего-то не можете. Вы всегда должны стараться на пути к своей цели. Я горжусь тем, что создал свой бизнес из ничего, поэтому никогда не сомневайтесь в себе», — сказал он.

Согласно материалу, Фрисби бросил школу в 16 лет и устроился на работу в фастфуд-ресторан Burger King. Спустя некоторое время ему пришлось уволиться из-за болезни его брата Питера (Peter): мальчик потерял зрение, из-за чего герой материала уехал в Корнуолл, чтобы ухаживать за ним.

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В 2013 году мужчина заметил дефицит на рынке женской одежды и решил открыть собственный бизнес. «В то время я был немного наивен, но я увидел возможность объединить моду и социальные сети», — объяснил он. Фрисби вложил в развитие своего магазина одну тысячу фунтов стерлингов (103 тысячи рублей), закупил шесть платьев у оптовика и в итоге продал их в соцсетях в три раза дороже.

Спустя некоторое время его заметила английская телеведущая Лорен Поуп (Lauren Pope) и предложила сотрудничество. В конечном счете предприниматель основал фирму In The Style и получил возможность разработать множество коллекций одежды и заключить контракты со многими знаменитостями.

В феврале бывший бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером. В детстве 25-летний Бренден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния жил в нищете. По его словам, однажды его мать неожиданно уволили с работы, после чего семье дали 12 часов на то, чтобы собрать вещи и покинуть жилье. В течение нескольких лет Конди ночевал у друзей либо на улице.