Женщина разбогатела на OnlyFans и стала зависима от дорогих покупок

Жительница Англии разбогатела на продаже снимков в откровенных образах и стала шопоголиком. Соответствующая история появилась на The Sun.

33-летняя Бонни Локет (Bonnie Locket) объяснила, что зарабатывает «семизначные суммы» на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. По ее словам, она стала зависима от дорогих покупок из-за достижения высокого дохода.

«Иногда я просыпаюсь утром и думаю о том, что хочу купить. Например, я могу быть одержима определенной сумкой и не смогу успокоиться, пока не куплю ее. Обычно я хожу за покупками каждые два месяца и трачу тысячи фунтов стерлингов на вещи», — рассказала она.

Согласно материалу, у модели уже есть 16 сумок люксовых брендов, 80 пар дизайнерской обуви и три шкафа, набитых одеждой, большую часть которой она ни разу не надевала. «Время от времени я смотрю на свою коллекцию и чувствую себя немного виноватой, потому что у меня есть одежда, которую я никогда не носила», — поделилась она.

По словам манекенщицы, она потратила на шопинг более 200 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей) за последние несколько лет. «Я полностью финансово независима! Некоторые люди могут критиковать меня за то, что я так много трачу на дизайнерские вещи, но я много работаю и трачу деньги так, как считаю нужным!» — заключила Локет.

В мае женщина потратила миллионы рублей на черную одежду и объяснила причину выбора. За последние 30 лет 53-летняя Эйми Адамс (Aimee Adams) потратила на одежду около 75 тысяч фунтов стерлингов (7,5 миллионов рублей). По словам героини материала, она покупает вещи исключительно черного цвета. «Черный цвет такой шикарный и неподвластный времени. Он помогает выглядеть стройнее и отлично выделяет черты лица», — поделилась англичанка.