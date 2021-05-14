Женщина потратила миллионы рублей на черную одежду и объяснила причину выбора

Жительница Лондона потратила миллионы рублей на одежду черного цвета и объяснила причину выбора. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, за последние 30 лет 53-летняя Эйми Адамс (Aimee Adams) потратила на одежду около 75 тысяч фунтов стерлингов (7,5 миллионов рублей). По словам героини материала, она покупает вещи исключительно черного цвета. «Черный цвет такой шикарный и неподвластный времени, он помогает выглядеть стройнее и отлично выделяет черты лица», — поделилась англичанка.

Женщина объяснила, что каждое черное платье в ее гардеробе уникально: «Вы никогда не найдете похожие вещи в магазине. Одно из моих самых особенных нарядов — это платье Yves Saint Laurent, покрытое перьями марабу и сшитое в 70-х годах». Помимо этого, в коллекции Адамс есть множество платьев Balenciaga, Dior, Mary Quant, Valentino и других люксовых брендов.

Англичанка призналась, что она одержима шопингом. По ее словам, страсть к покупкам началась еще в подростковом возрасте. «Моя мама всегда учила меня, что, если мне что-то нравится, нужно это купить. Когда я поступила в колледж, я часами бродила по винтажным магазинам Лондона и покупала одежду каждый день. Однажды во время рабочей поездки, когда коллеги пошли на ужин, я осталась сидеть в машине и искала одежду на eBay на своем ноутбуке. Это было почти как наркотик, вышло из-под контроля. Был еще один случай, когда я арендовала трейлер, чтобы перевезти 13 мешков с одеждой из США в Лондон», — поделилась Адамс.

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После покупки тысяч платьев героиня материала обнаружила, что в ее доме не осталось места для хранения вещей. В связи с этим она арендовала склад за 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) в месяц. По ее подсчетам, за все годы она потратила более 10 тысяч фунтов стерлингов (один миллион рублей) на хранение одежды.

Адамс заверила, что не расстанется со своими нарядами до конца своих дней. Кроме того, женщина начала задумываться над своей смертью. «Знаете, самая большая загадка для меня — это то, в каком из моих нарядов меня похоронят. Я мечтаю, что после смерти мой прах превратится в черный бриллиант», — заключила она.

В апреле жительница города Перт Бруклин Тейлор (Brooklyn Taylor) купила дешевую версию дорогого платья и рассмеялась во время примерки. Женщина рассказала, что ей понравился дизайн платья люксового бренда Natalie Rolt. Она нашла похожий наряд по более низкой цене и заказала его. Тейлор примерила полученное платье — на кадрах видно, что его прозрачная ткань обнажает грудь блогерши. Зрителей рассмешил внешний вид девушки, о чем они принялись писать в комментариях.