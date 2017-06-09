Консерваторы лишились абсолютного большинства в британском парламенте

Консервативная партия Великобритании утратила абсолютное парламентское большинство необходимое для самостоятельного формирования правительства. Таковы предварительные результаты внеочередных выборов, сообщает BBC News.

При этом оппозиционная лейбористская партия увеличила число своих представителей в парламенте. Как указывает BBC News, данный результат можно расценивать как унижение премьер-министра Терезы Мэй, которая объявила о проведении досрочных выборов ради укрепления позиций консерваторов в период Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).

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Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Мэй уйти в отставку. Однако глава кабинета министров в специальном заявлении подчеркнула, что останется на своем посту ради обеспечения стабильности в стране.

Мэй, которая была инициатором досрочных выборов, объясняла свою идею желанием прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из ЕС. Переговоры об условиях Brexit займут два года.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.