Тереза Мэй сформирует правительство при помощи ирландских юнионистов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что намерена сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии (DUP). Об этом сообщает Reuters.
Юнионисты уже завили, что готовы к переговорам. «Мы беседовали с премьером сегодня утром, — рассказала лидер DUP Эрлин Фостер. — Мы обсудим с консерваторами вопрос о том, как обеспечить стабильность нашей страны в эпоху великих перемен».
Ранее бывший лидер юнионистов Питер Робинсон предположил, что DUP может воздержаться от создания формальной коалиции, вместо этого просто обеспечивая поддержку правительства консерваторов в парламенте, когда они сочтут это необходимым. Такой подход дает юнионистам больший простор для маневра.
DUP стоит на правопопулистских позициях. Партия выступает за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства, имеет тесные связи с протестантскими боевиками и выступает за так называемый мягкий Brexit с сохранением прозрачной границы с Ирландской республикой. Также DUP выступает категорически против легализации однополых браков в Северной Ирландии.
На выборах 8 июня партия получила 10 мест в парламенте Соединенного Королевства. Правящая Консервативная партия завоевала 318 мест и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Лидер консерваторов Тереза Мэй объявила, что готова сформировать кабинет меньшинства.