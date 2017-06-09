BBC News сообщило о планах Терезы Мэй остаться на посту премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается уходить в отставку. Она планирует работать над формированием правительства на основе Консервативной партии. Об этом в своем Twitter сообщила журналистка BBC News Лаура Куэнссберг.

Аналитики Citi Group, как отмечает Reuters, ранее предположили, что Мэй уйдет в отставку после того, как тори утратили парламентское большинство.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также призвал главу правительства покинуть свой пост.

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Утром в пятницу, 9 июня, стали известны предварительные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которым консерваторы под руководством Терезы Мэй лишились большинства в парламенте. Для формирования правительства им придется создавать коалицию.

Инициатором досрочных выборов была сама британский премьер. Она объясняла свою идею желанием прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.