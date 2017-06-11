Британские министры призвали Джонсона занять пост премьера страны

Пять министров британского кабинета обратились к главе министерства иностранных дел Борису Джонсону с призывом занять пост премьера Великобритании вместо Терезы Мэй. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает газета The Sunday Times.

Как отмечается, министры связались с Джонсоном после подведения итогов досрочных парламентских выборов и сказали ему о своей поддержке, если он выступит против Мэй.

Ранее газета Mail On Sunday со ссылкой на близкий к Джонсону источник сообщила, что он хотел бы стать премьер-министром, но не собирается предпринимать никаких мер, пока этот пост занимает Тереза Мэй.

Сам Джонсон прокомментировал эту информацию в Twitter.

«Ерунда от Mail on Sunday. Я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работу», — написал он.

На прошедших в четверг, 8 июня, досрочных парламентских выборах консервативная партия одержала победу, однако утратила правящее большинство в парламенте и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство.

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Выборы состоялись по инициативе Мэй, которая приняла решение распустить парламент и укрепить парламентское большинство своей партии перед началом переговоров с Евросоюзом по Brexit. Набрать простое большинство мандатов консерваторам не удалось, из-за чего возникает необходимость создания коалиций. 9 июня Мэй заявила, что намерена сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit — выхода из Евросоюза. Переговоры об условиях Brexit займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.