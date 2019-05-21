Тереза Мэй рассказала о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту страны возможность проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из ЕС — с тем условием, что законодатели поддержат ее новый проект соглашения с Евросоюзом. Об этом сообщает BBC News.

Новый документ, который премьер представит в начале июня, включает в себя дополнительные гарантии прав рабочих, меры по защите окружающей среды и дополнительные нюансы по вопросу Ирландии.

Если парламент вновь отвергнет его, это может привести к остановке Brexit, считает Мэй. Если соглашение будет одобрено, его условия можно будет обсудить на втором всенародном референдуме.

Глава правительства выступает против такого голосования, но заявила, что понимает «искренние и чистые» чувства многих парламентариев по поводу Brexit. «Я пошла на компромисс и прошу от вас того же», — сказала она.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за отсутствия в парламенте единой позиции по этапам отделения от Евросоюза сроки перенесли на конец октября. Законодатели отвергли уже три варианта соглашения, выдвинутые премьер-министром. Очередные переговоры провалились 17 мая.

Если Лондон не сможет прийти с Брюсселем к взаимопониманию по этому вопросу, Brexit пройдет без сделки, что считают наименее выгодным для обеих сторон развитием событий.

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