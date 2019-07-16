Главой Еврокомиссии впервые стала женщина

Европейский парламент утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает Reuters.

Ее кандидатуру поддержали 383 депутата, против проголосовали 327 членов парламента. Для победы ей нужно было набрать как минимум 374 голоса. Фон дер Ляйен станет первой женщиной во главе Еврокомиссии.

Политик поблагодарила Европарламент за доверие. Также она пообещала в Twitter, что будет отстаивать права женщин на своем посту.

Лидеры стран Евросоюза договорились внести на рассмотрение кандидатуру фон дер Ляйен в начале июля. Позже она объявила, что уходит в отставку с поста министра обороны Германии вне зависимости от результатов голосования в Европарламенте, чтобы «направить все силы на службу во благо Европы».

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