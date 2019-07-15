Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Завтра я буду просить о доверии Европейский парламент. Вне зависимости от результата я уйду с поста министра обороны в среду [17 июля], чтобы направить все силы на службу во благо Европы», — говорится в записи. Она дублирована на английском, французском и немецком языках.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что уважает решение фон дер Ляйен. По ее словам, очевидно, что министр решила начать новый этап в своей жизни, передает Reuters. Кто именно сменит ее на посту, пока не решено.

Фон дер Ляйен — кандидат на пост председателя Еврокомиссии. 16 июля евродепутаты во время тайного голосования выскажутся за или против ее назначения этот пост. При этом существуют опасения, что политик не наберет необходимого большинства голосов: законодатели от «зеленых» уже обещали отклонить ее кандидатуру.

Ранее 15 июля стало известно, что в своем письме депутатам Европарламента фон дер Ляйен заявила о готовности к дальнейшему продлению отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза, «если на то будут веские причины». При этом она назвала согласованные ранее Лондоном и Брюсселем условия лучшими их всех возможных.

Лидеры ЕС согласовали «пакет» кандидатур на ключевые посты в евроструктурах 2 июля. На следующий день был выбран новый спикер Европарламента — им стал итальянский социалист Давид Сассоли.

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