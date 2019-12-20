Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в пятницу, 20 декабря, в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром».

«Переговоры не технические. Уровень высокий», — отметили в компании. Отмечается, что Россию на переговорах представит глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года. Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что стороны подготовили детальный протокол к будущему соглашению.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в конце декабря. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения с гарантированными объемами поставок. Украинская сторона таким образом намерена привлечь зарубежные инвестиции для модернизации газотранспортной системы. Москва настаивает на однолетнем соглашении.

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