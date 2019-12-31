Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»

В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Сроки проекта из-за этого сдвинутся, но он будет реализован, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«С опозданием проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили», — сказал Песков.

Он добавил, что санкции США с точки зрения Кремля незаконны. «Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему», — указал пресс-секретарь президента. Оценить сроки завершения проекта Песков затруднился.

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В конце декабря США приняли оборонный бюджет на 2020 год, в котором прописаны санкции против компаний, участвующих в проекте по строительству «Северного потока-2». Работы по его прокладке должны были завершиться к концу 2019 года.

После этого швейцарская компания Allseas остановила работы по прокладке труб. Позднее руководство компании объявило, что отправляет работников на другие объекты.

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