В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа

Киев прокомментировал данные о более чем пятикратном сокращении транзита российского газа через Украину с 1 января. Об этом в Facebook заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон.

Руководитель компании пояснил, что несмотря на временное снижение транзита, украинская сторона получает оплату в полном объеме, поскольку услуги оказываются по принципу предоплаты. «Деньги уже на счетах», — заверил он.

По его словам, «Оператору ГТС Украины» платят из расчета прокачки 178 миллионов кубометров газа в сутки, хотя фактический транзит составляет 35-45 миллионов кубометров.

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4 января стало известно, что транзит российского газа через Украину с начала 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря.

31 декабря Россия и Украина подписали все соглашения по газу. Документы, обеспечивающие транзит российского газа через Украину, приобретают юридическую силу, что означает продолжение транзита в Европу после 31 декабря 2019 года. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

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