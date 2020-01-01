Партия Порошенко потребовала запретить поставки российского газа

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала запретить прямые поставки российского газа в страну. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

По мнению сторонников Порошенко, подписание российско-украинского договора по транзиту газа лишило Украину возможности «привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию». «Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть», — говорится в сообщении.

В связи с этим партия потребовала запретить прямые поставки российского газа на Украину, не допустить свертывания судебных процессов против России и ее субъектов, в том числе и касательно возвращения крымских месторождений, а также продолжить координацию с партнерами с целью не допустить построения «Северного потока-2».

Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа накануне, 30 декабря, после четырех дней переговоров. Соглашение заключено по принципу «качай или плати», то есть «Газпром» обязуется прокачивать минимальный объем. В 2020 году он составит 65 миллиардов кубометров, а затем — по 40 миллиардов.

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