На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас. Как рассказал телеканалу «112 Украина» директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль, сейчас на повестке дня стоит вопрос оптимизации инфраструктуры ГТС.

«Она рассчитана на транзит 200 миллиардов кубических метров, и столько уже давно не нужно», — сказал он.

Как указывается в материале, учитывая обходные маршруты, которые России удалось реализовать, Киев не может рассчитывать на объем транзита более 40 миллиардов кубических метров после истечения действующего контракта. Опасным конкурентом для Украины является «Турецкий поток», самым опасным — «Северный поток», отмечает «112 Украина».

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«Через пять лет хорошо, чтобы осталось 40 миллиардов кубических метров для прокачки от россиян, но нельзя исключать, что будет 20 миллиардов кубических метров или вовсе ноль», — продолжил Кобаль.

По словам директора ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонида Униговского, найти альтернативу транзиту российского газа Украине будет непросто. Он отметил, что расширение числа поставщиков из России, которые могли бы транспортировать газ по украинской ГТС в Европу, возможно только в том случае, если Россия отменит монополию «Газпрома» на экспорт газа трубопроводным транспортом. Кроме того, как добавил Униговский, законодательных преград со стороны Украины для покупки газа европейскими тендерами на восточной границе нет.

Кобаль в свою очередь отмечает, что желающих покупать газ у «Газпрома» на восточной границе нет. Таким образом, как пишет «112 Украина», Украине придется приступить к сокращению мощностей ГТС. «То, насколько нужно "порезать" ГТС, будет зависеть, впрочем, от объемов добычи», — резюмировал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, завершающий процесс выделения газотранспортной системы из состава компании «Нафтогаз». Таким образом, Украина оторвалась от российской энергетической системы.

Киев пытается внедрить на своей территории энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем заключать контракты на его основе как с Россией, так и с другими поставщиками природного газа. С 2020 года Украина обязалась провести анбандлинг «Нафтогаза», то есть разделить хранение, добычу и транспортировку топлива.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит газа 30 декабря. В 2020 году объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров в год, а в следующие четыре года — по 40 миллиардов.

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