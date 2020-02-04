«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе

В январе 2020 года «Газпром» продал рекордное количество газа через свою электронную торговую платформу (ЭТП), причем для покупателей в Европе такие поставки оказались гораздо дешевле, чем по долгосрочным трубопроводным контрактам. Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

С помощью ЭТП за месяц проданы 3,86 миллиарда кубометров газа, из них 2,2 миллиарда — с поставкой в январе. Поскольку совокупный экспорт «Газпрома» в Европу в тот же период упал на четверть, до 13,3 миллиарда кубометров, то получается, что через спотовый рынок компания поставила 16,5 процента всего объема.

Средняя цена на аукционах в январе составила 137 долларов за тысячу кубометров газа. По подсчетам «Интерфакса», средняя стоимость такого же объема в долгосрочных контрактах составляет 204,7 доллара — на треть дороже. А в 2019 году «Газпром» в среднем продавал газ по цене 162,4 доллара за тысячу кубометров — выше на 15 процентов.

Как отмечают эксперты, российский монополист никогда не поставлял так много газа через спотовый рынок. За весь прошлый год поставлено только 14,1 миллиарда кубометров, то есть в среднем продажи выросли более чем в три раза.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Когда площадка ЭТП только вводилась, в компании говорили, что через нее дополнительный объем смогут выкупать потребители с долгосрочными контрактами. Поначалу цены на «газпромовском» споте были даже выше, чем у трубопроводного газа, но в середине 2019 года «Газпром» начал конкурировать с остальными площадками.

Не исключено, предполагают аналитики, что компания намеренно уронила цены, чтобы выдавить конкурентов с европейского рынка. Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко усомнился, что у «Газпрома» есть по этому поводу четко продуманная стратегия, и заметил, что если период низких цен затянется, то компании придется отложить новые проекты.

В свою очередь аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов добавил, что для поставщиков СПГ ситуация куда хуже, чем для «Газпрома», из-за больших затрат. Настоящие проблемы у российской компании возникнут лишь в том случае, если цены опустятся ниже 100 долларов. Тогда прибыль «Газпрома» окажется под вопросом.

Ранее сообщалось, что в январе «Газпром» платил за прокачку по украинской газотранспортной системе фактически по двойному тарифу. Компания использовала 46 процентов мощностей, но из-за особенностей контракта отдала деньги за 100 процентов. Причиной рухнувших поставок стали, помимо конкуренции со стороны СПГ, аномально теплая зима и рекордные запасы, накопленные в европейских газохранилищах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!