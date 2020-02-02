«Газпром» снизил добычу из-за теплой погоды в январе

Добыча природного газа «Газпрома» в январе снизилась на шесть процентов. Причиной стала неожиданно теплая погода, сообщает «Интерфакс».

Этот показатель значительно ниже результатов января трех прошлых годов. В компании ожидали, что в 2020 году январская погода в зоне Единой системы газоснабжения будет на градус ниже.

Экспорт также снизился по сравнению с прошлым годом. В январе он составил 13,3 миллиарда кубометров, на 4 миллиарда меньше, чем в 2019-м. Отмечается, что поставки российского газа в Европу были выше, но большая часть была продана «Газпромбанку» в конце 2019 года. В настоящее время расход газа из хранилищ не идет в зачет товарного экспорта.

«Интерфакс» подчеркивает, что погода в январе 2020-го оказалась самой теплой за последнее десятилетие. Средняя температура воздуха была примерно на 5 градусов выше, чем за последние три года.

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