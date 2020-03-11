Доходы «Газпрома» обвалились

В январе 2020 года доходы «Газпрома» от экспорта газа обвалились на 41,1 процента до трех миллиардов долларов. Физический экспорт за то же время сократился меньше — на 11,9 процента до 18,3 миллиарда кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

На низкие поставки «Газпрома» в начале года повлияли как аномально теплая зима, так и рекордное количество газа, накопленное в европейских подземных хранилищах.

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Эксперты ожидают, что избыток сжиженного природного газа (СПГ) в мире может опустить цены на газ в Европе в конце весны ниже 100 долларов за тысячу кубометров, так что компании придется работать в убыток.

Дополнительными проблемами для «Газпрома» станут распространение коронавируса в Европе и резкое падение цен на нефть, к которой привязана стоимость поставок по долгосрочным контрактам. Эти факторы начнут отражаться на показателях с февраля текущего года.

Из-за коронавируса спрос на природный газ упал в Китае, что поддерживает избыток СПГ на рынке. На этом фоне «Газпром» остановит экспорт по газопроводу «Сила Сибири» для профилактики через три месяца.

В 2019 году «Газпром» сократил долю поставок на рынке Евросоюза с 45 процентов до 42,5 процента

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