«Газпром» остановит «Силу Сибири»

«Газпром» остановит газопровод «Сила Сибири», доставляющий топливо в Китай, на профилактику, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что решение было принято совместно с основным покупателем газа — китайской государственной компанией CNPC.
Ожидается, что плановая профилактика трубопровода будет производиться дважды в год, весной и осенью. Первая запланирована на вторую половину марта.
«Сила Сибири» была запущена 2 декабря 2019 года. Газ по трубопроводу доставляется с Ковыктинского месторождения в Иркутской области на север Китая. В сутки по нему проходит 11-14 миллионов кубометров газа.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!