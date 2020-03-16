«Газпром» остановил «Силу Сибири»

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Сегодня в 5.00 часов по московскому времени на "Силе Сибири" начались профилактические работы», — уточнили в «Газпроме».

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Решение о приостановке «Силы Сибири» было согласовано с китайской государственной компанией CNPC.

«Силу Сибири» запустили в декабре 2019-го. Газ по трубопроводу доставляется с Чаяндинского месторождения в Иркутской области на север Китая. В сутки по нему проходит порядка 11-14 миллионов кубометров топлива.

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