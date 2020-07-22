«Газпром» заставили уйти из Латвии

Российский «Газпром» завершил продажу 34 процентов оператора газотранспортной системы (ГТС) Латвии Conexus Baltic Grid, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

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Стоимость пакета составила 77 миллионов евро, данные о покупателе не раскрывались. Предполагалось, что продажа состоится в феврале, но тогда закрыть сделку не удалось, так как отлагательные условия не были выполнены и средства не переводились.

Из республики компанию заставили уйти требования Третьего энергопакета Евросоюза, которые запрещают газодобывающим компаниям иметь доли в газотранспортных системах стран — членов объединения. «Газпром» выкупил долю в Conexus Baltic Grid в 2017 году, когда в Латвии реорганизовывали монополиста Latvijas Gaze.

Это не первый случай, когда «Газпрому» приходится уступать требованиям Третьего энергопакета вопреки своим интересам. В прошлом году компания по иску Польши утратила право полностью использовать объемы газопровода OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока».

Позднее Евросоюз запретил использовать мощности строящегося газопровода Северный поток-2, если он будет завершен, более чем наполовину.

В обоих случаях оставшиеся объемы должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. Однако обе трубы предназначены для транзита из России, где «Газпром» обладает монополией экспорта.

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