Индия решила спасти экономику за счет тигров

Индия намерена увеличить популяцию диких тигров на 35 процентов — до четырех тысяч особей в следующем десятилетии — это поможет защитить леса, а также, как надеются местные власти, сможет спасти экономику страны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Заповедники тигров приносят пользу обществу, окружающей среде и экономике», — сказал генеральный директор проекта «Тигр» С. П. Ядав, добавив, что в будущем экономические выгоды увеличатся. Проект «Тигр» (Project Tiger) — государственная программа Индии по сохранению бенгальских тигров. За счет этой программы в том числе происходит восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса. Премьер-министр Индии Нарендра Моди удвоил финансирование на сохранение вида, которое началось в 1973 году.

В настоящее время Индия ежегодно тратит около 2,5 миллиарда рупий (33,6 миллиона долларов) на усилия по спасению тигров. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, каждый тигр помогает сохранить около 25 тысяч акров (10,11 тысячи гектаров) леса. Если цели программы будут достигнуты, площадь лесов в Индии вырастет до 80 миллионов гектаров. Кроме того, как заявила главный экономист Института мировых ресурсов из Нью-Дели Мадху Верма, одна рупия, инвестированная в сохранение тигров, принесет стране 243-7488 рупий (3,27-100,67 доллара) выгоды в год.

По подсчетам Вермы, тигриные заповедники приносят в год от 51 до 162 миллиардов рупий (от 685 миллионов до 2,1 миллиарда долларов). Кроме того, Верма прогнозирует дальнейший экономический рост за счет создания инфраструктуры вокруг заповедников, которая привлечет туристов. Это также позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

Поскольку тигры, находящиеся под угрозой исчезновения, занимают вершину пищевой цепи, их сохранение возможно только тогда, когда вся их экосистема защищена. Для защиты популяции Индия использует новейшие технологии, включая искусственный интеллект и дроны, для патрулирования и отслеживания состояния животных. Это помогло сократить браконьерство, но проблемы все еще остаются. За последние три года зарегистрировано более 300 смертей тигров, притом около трети из них вызваны браконьерством или несчастными случаями.