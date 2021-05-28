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Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег

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Фото: Jorge Silva / Reuters

Мигранты из бедных стран стали отправлять больше средств, заработанных в США и Европе, на родину. Доля денежной массы, которую мигранты «отбирают» у развитых государств, по мере восстановления экономики от пандемии неуклонно возрастает, пишет The Wall Street Journal.

Иностранные рабочие из Индии, Филиппин, Латинской Америки трудятся в развитых странах, чтобы содержать близких на родине. Денежные переводы мигрантов родственникам увеличиваются и служат серьезным подспорьем для миллионов жителей бедных государств, которые все еще борются с COVID-19.

Потоки средств мигрантов из богатых стран в Латинскую Америку в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 6,5 процента. При этом в начале пандемии, по данным Всемирного банка, глобальные денежные переводы упали на 2,4 процента до 702 миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом.

По данным американской финансовой компании MoneyGram International, которая занимается международными денежными переводами, 70 процентов мигрантов заявили, что из-за финансового кризиса в пандемию они стали отправлять домой больше денег. В свою очередь бедные семьи работников стали чаще использовать денежные переводы на еду, медицинские расходы и товары первой необходимости.

Растущее количество переводов в развивающиеся страны часто объясняется программами поддержки мигрантов правительствами богатых стран, особенно это касается США и Европы, где иностранным рабочим даже в условиях коронавируса удалось нарастить суммы переводов нуждающимся членам семьи.

Россия в пандемию столкнулась с дефицитом мигрантов. Нехватка работников из-за коронавирусных ограничений на въезд в страну иностранцев поставила под угрозу национальную экономику (строительство, сельское хозяйство и другие отрасли). По подсчетам МВД, за последний год численность мигрантов в России сократилась примерно вдвое. Президент Владимир Путин предложил (https://lenta.ru/news/2020/12/23/trudmigr/ ) решить этот вопрос «точечным» завозом гастарбайтеров из соседних стран: Узбекистана, Таджикистана и Украины. Ответственность за здоровье мигрантов в условиях распространения инфекции власти планируют возложить (https://lenta.ru/news/2020/12/15/migr/ ) на работодателей.

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