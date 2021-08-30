Власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням

Власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми

Правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявляют китайские регуляторы, запрет касается онлайн-игр и направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

Власти подчеркивают, что следить за исполнением запрета должны будут сами компании, которые занимаются онлайн-играми. Они должны будут внедрить и настроить необходимые системные проверки.

Ранее в Китае доступ к видеоиграм был ограничен тремя часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни. Новые правила появились на фоне широкомасштабных репрессий в отношении крупных технологических гигантов.

В результате государственных проверок и критики пострадали многие технологические гиганты, среди которых —компания видеоигр Tencent (ее глава потерял 14 миллиардов долларов после того, как китайские СМИ сравнили игры с опиумом) и Alibaba, оштрафованная на миллиарды долларов из-за нарушения антимонопольного законодательства. Акции компании упали до исторического минимума.