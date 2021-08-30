Мир
 
Последние новости
Названа выгода России от участия в восстановлении Афганистана
Врач оценил летальность среди не привитых от COVID-19
Названы главные ошибки при сборе чемодана в путешествие
Аналитик призвал перестать паниковать из-за запуска Пхеньяном ядерного реактора
Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане выросло до 15
Украинские чиновники завозили в страну мигрантов под видом бизнесменов
Раскритиковавшему Нурмагомедова американскому бойцу предрекли смерть от его рук
Киргизия позвала Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан в Евразийский союз
Из бизнес-центра в Москве эвакуировали 10 тысяч человек 
Физическая активность оказалась вредной для людей с ожирением
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Китая запретили школьникам играть в видеоигры по будням

Власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Axville / Unsplash

Правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявляют китайские регуляторы, запрет касается онлайн-игр и направлен на борьбу с подростковой игровой зависимостью. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Власти подчеркивают, что следить за исполнением запрета должны будут сами компании, которые занимаются онлайн-играми. Они должны будут внедрить и настроить необходимые системные проверки.

Ранее в Китае доступ к видеоиграм был ограничен тремя часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни. Новые правила появились на фоне широкомасштабных репрессий в отношении крупных технологических гигантов.

В результате государственных проверок и критики пострадали многие технологические гиганты, среди которых —компания видеоигр Tencent (ее глава потерял 14 миллиардов долларов после того, как китайские СМИ сравнили игры с опиумом) и Alibaba, оштрафованная на миллиарды долларов из-за нарушения антимонопольного законодательства. Акции компании упали до исторического минимума.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Техногиганты оправились от ударов Китая
Алкоголь и лекарства стали новыми жертвами китайских репрессий
Акции Alibaba рухнули до исторического минимума
Глава Tencent резко обеднел после сравнения компании с опиумом