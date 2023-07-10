Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:31, 10 июля 2023Экономика

Мятежный основатель AliExpress спровоцировал миллиардные убытки своих компаний

Ant Group и Alibaba потеряли более $850 млрд из-за конфликта Джека Ма с властями КНР

Фото: Charles Platiau / Reuters

Основанные мятежным миллиардером Джеком Ма китайские компании Ant Group и Alibaba потеряли более 850 миллиардов долларов рыночной стоимости с начала конфликта бизнесмена с властями, подсчитал Bloomberg.

После критики одного из китайских регуляторов, высказанной Ма три года назад, в отношении Ant Group было начато расследование. Оно официально завершилось лишь 6 июля — финансовой корпорации назначили штраф в 1 миллиард долларов, выявив длинный список нарушений.

Однако издержки от конфликта Ма с властями для Alibaba и Ant выходят далеко за пределы этого штрафа. В 2020 году регуляторы КНР спровоцировали отмену IPO (первичное публичное размещение акций) Ant Group, которое предполагало оценку компании в 315 миллиардов долларов. После этого финтех-корпорации пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть операции в некоторых секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В итоге ее капитализация упала до 78,5 миллиарда долларов.

Материалы по теме:
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Сегодня
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
29 июня 2023

Интернет-гигант Alibaba пострадал еще больше, оказавшись в центре кампании китайских властей по ужесточению контроля над IT-сектором. К концу торгов 7 июля рыночная стоимость компании составляла 234 миллиарда долларов — по сравнению с 2020 годом она опустилась на 620 миллиардов.

Проблемы у компаний начались, когда Ма публично обвинил власти КНР в неэффективной экономической политике, сдерживающей инновации в финансовой индустрии. Уже через несколько месяцев IPO Ant Group отложили на неопределенный срок, и Alibaba оштрафовали на рекордные 2,8 миллиарда долларов за нарушения антимонопольного законодательства. Весной 2023 года менеджмент решил разделить Alibaba на шесть частей, которые смогут самостоятельно выйти на биржу.

Из-за проблем с властями миллиардер уехал из Китая и долгое время жил в Токио. В марте 2023 года Bloomberg писал, что власти КНР пытаются убедить Джека Ма вернуться на родину, чтобы тот помог продемонстрировать государственную поддержку китайскому бизнес-сообществу. В том же месяце Ма прибыл в Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об усилении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении

    Дочь Мика Джаггера показала тело в бикини

    Врач перечислил вызывающие рак продукты

    ВСУ попытались ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Москвичей предупредили об осеннем холоде

    Купающихся при бушующем в море водяном смерче россиян сняли на видео

    Украинка призвала ATP и WTA сделать заявление о рукопожатии с россиянами

    В НАТО найдут способы отсрочить повышение статуса Украины в альянсе

    Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

    Мятежный основатель AliExpress спровоцировал миллиардные убытки своих компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости