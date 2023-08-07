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17:27, 7 августа 2023Экономика

В экономике Китая нашли риски на триллионы долларов

Reuters: долги муниципалитетов Китая достигли $12,8 трлн, или 76 % ВВП

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Суммарные долги китайских муниципалитетов достигли 92 триллионов юаней (12,8 триллиона долларов), или 76 процентов от валового продукта азиатской страны. За последние четыре года показатель вырос на 13,8 процента ВВП, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Для сравнения, в допандемийном 2019 году суммарные долги муниципалитетов Китая оценивались в 62,2 процента от ВВП. Негативная динамика свидетельствует о кризисе госрегулирования экономики. Долги китайских муниципалитетов частично представляют собой специальные облигации LGFV (local government financial vehicles), выпущенные местными правительственными финансовыми властями. Взамен региональные органы получают денежные средства для реализации инфраструктурных проектов в различных отраслях экономики.

До недавнего времени подобные «скрытые» долги не учитывались в официальной статистике. Однако несколько лет назад появились специальные инструменты, позволяющие выявлять такие обязательства, что в итоге выявило проблему на триллионы долларов. По оценкам аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), суммарный размер долговых обязательств в этом сегменте к концу 2023 года достигнет девяти триллионов долларов.

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По словам собеседника, знакомого с ситуацией, решением проблемы погашения долгов муниципалитетов должно заниматься не только китайское правительство, но и сами региональные органы власти, по вине которых произошло резкое накопление долговых обязательств. С большой долей вероятности последним придется массово выпускать новые облигации для погашения накопленного «скрытого» долга, китайскому правительству — закладывать «некоторые активы» для расплаты по обязательствам регионов. Масштабная же реструктуризация муниципального долга может нанести серьезный ущерб и без того ослабленной экономике КНР.

Ранее аналитики и экономисты предрекли китайской экономике рекордное падение торговли. В июле объемы экспорта КНР сократятся на 12,5 процента в годовом выражении и вернутся к пандемийному уровню. Это будет происходить на фоне продолжительного спада деловой активности в промышленном секторе и затруднит реализацию мер господдержки для наращивания внутреннего спроса.

Экономика Китая до сих пор не может полностью восстановиться после кризиса, связанного с затяжными локдаунами в связи с распространением коронавируса. По итогам первой половины 2023 года ВВП азиатской страны увеличился на 5,5 процента, до 8,27 триллиона долларов. Однако прирост за второй квартала оказался значительно хуже ожиданий экономистов — 6,3 процента против 7,3 процента. На ситуацию оказывает давление в том числе рекордный рост безработицы среди молодежи, которая по итогам июня достигла пиковой отметки 21,3 процента.

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    Анатолий Акулов
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