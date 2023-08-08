Названа причина неспособности Китая превзойти США

Terry Group: Китай не сможет превзойти США по ВВП из-за старения населения

Старение населения и сокращение его численности представляет серьезную угрозу для экономического роста Китая и оказывает прямое влияние на его способность конкурировать с США и другими сильными экономиками, следует из отчета консалтинговой фирмы Terry Group.

В 2023 году население Китая впервые за 60 лет начало сокращаться, и согласно последним прогнозам ООН, к концу века численность граждан страны уполовинится. Кроме того, в Китае активно растет доля пожилых людей, а доля граждан трудоспособного возраста — уменьшается.

По данным Terry Group, к началу следующего десятилетия число экономически активных китайцев будет падать в среднем на семь миллионов в год, а к 2050-м годам эта цифра увеличится до 12 миллионов в год. В ООН ожидают, что к 2100 году численность трудоспособного населения Китая сократится на три пятых. «Прошли те времена, когда запас рабочей силы Китая казался неисчерпаемым», — отмечают исследователи Terry Group.

Они также напомнили, что с 1990 по 2010 год трудоспособное население Китая росло в среднем на 1,7 процента в год. Но вскоре тенденция развернется в обратном направлении, и в 2030-2050 годах оно будет сокращаться на один процент в год. При прочих равных условиях снижение этого показателя приведет к эквивалентному снижению темпов роста занятости и ВВП в Китае, заявили аналитики.

В связи с этим многие аналитики, в том числе из исследовательской группы Capital Economics и Японского центра экономических исследований (JCER), прогнозируют, что в обозримом будущем Китай не сможет превзойти США по размеру экономики.

В августе газета Financial Times сообщила, что на фоне неожиданных проблем с ростом, с которыми столкнулась китайская экономика в процессе восстановления после пандемии COVID-19, Пекин потребовал от местных экспертов комментировать ситуацию только в позитивном ключе. В частности, экспертам запретили говорить о падении объемов иностранных инвестиций, дефляции и слабом росте экономики.