Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:18, 8 августа 2023Экономика

Названа причина неспособности Китая превзойти США

Terry Group: Китай не сможет превзойти США по ВВП из-за старения населения

Фото: Carlos Barria / Reuters

Старение населения и сокращение его численности представляет серьезную угрозу для экономического роста Китая и оказывает прямое влияние на его способность конкурировать с США и другими сильными экономиками, следует из отчета консалтинговой фирмы Terry Group.

В 2023 году население Китая впервые за 60 лет начало сокращаться, и согласно последним прогнозам ООН, к концу века численность граждан страны уполовинится. Кроме того, в Китае активно растет доля пожилых людей, а доля граждан трудоспособного возраста — уменьшается.

По данным Terry Group, к началу следующего десятилетия число экономически активных китайцев будет падать в среднем на семь миллионов в год, а к 2050-м годам эта цифра увеличится до 12 миллионов в год. В ООН ожидают, что к 2100 году численность трудоспособного населения Китая сократится на три пятых. «Прошли те времена, когда запас рабочей силы Китая казался неисчерпаемым», — отмечают исследователи Terry Group.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023

Они также напомнили, что с 1990 по 2010 год трудоспособное население Китая росло в среднем на 1,7 процента в год. Но вскоре тенденция развернется в обратном направлении, и в 2030-2050 годах оно будет сокращаться на один процент в год. При прочих равных условиях снижение этого показателя приведет к эквивалентному снижению темпов роста занятости и ВВП в Китае, заявили аналитики.

В связи с этим многие аналитики, в том числе из исследовательской группы Capital Economics и Японского центра экономических исследований (JCER), прогнозируют, что в обозримом будущем Китай не сможет превзойти США по размеру экономики. 

В августе газета Financial Times сообщила, что на фоне неожиданных проблем с ростом, с которыми столкнулась китайская экономика в процессе восстановления после пандемии COVID-19, Пекин потребовал от местных экспертов комментировать ситуацию только в позитивном ключе. В частности, экспертам запретили говорить о падении объемов иностранных инвестиций, дефляции и слабом росте экономики. 

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В России заблокируют миллионы сим-карт. Кого это коснется и можно ли избежать блокировки?

    Суд в Нью-Йорке запретил открывать аптеки с продажей каннабиса

    Россиянин на тракторе наехал на потерянную военными 10 лет назад ракету «Града»

    Создатели «Смешариков» подали в суд на российских бизнесменов за пиратство

    Названа причина неспособности Китая превзойти США

    Генштаб ВСУ назвал число подготовленных в Великобритании военных

    Стало известно об ухудшении состояния Лады Дэнс после ДТП

    Британия добавила новые пункты в санкционный режим против России и Белоруссии

    На Бали возникла новая угроза из-за наплыва туристов

    Власти Крыма объяснили звуки взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости