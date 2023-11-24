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12:47, 24 ноября 2023Экономика

Китай закупит свинину для спасения экономики

Bloomberg: Китай планирует закупать свинину в госрезервы для спасения экономики

Фото: Daniel Acker / Reuters

Китай планирует начать закупать свинину у местных производителей для государственных резервов — так власти страны пытаются спасти экономику, которой угрожает дефляция. Об этом сообщает Bloomberg.

Закупками займется Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и другие профильные ведомства страны. Пекин рассчитывает, что меры помогут поднять цены на свинину, которые падают с августа, до должного уровня. Биржевые цены на товар на момент написания материала достигали 15 380 юаней за тонну, что более чем на 20 процентов ниже, чем год назад. В начале февраля они упали до 14 070 юаней.

Стоимость свинины в Китае в 2023 году оказалась под серьезным давлением на фоне увеличения поставок и слабого спроса на продукцию. Из-за этого также пострадали свиноводы — как мелкие фермеры, так и крупные производители, которые в текущих условиях пытаются получить хоть какую-то прибыль. Для стабилизации цен в этом году власти уже два раза закупали свинину для госрезервов.

Китай уже более полугода борется с падением цен на сырье и слабым спросом внутри страны и за рубежом. Если потребители и предприятия будут продолжать воздерживаться от расходов или инвестиций в надежде на снижение цен, это может привести к самореализующейся спирали падения цен и серьезно повлиять на вторую экономику мира.

В конце сентября главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России. В Россельхознадзоре рассказали, что ограничения, установленные в 2008 году Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР, больше не применяются.

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      Мария Грушко
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