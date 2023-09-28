Китай разрешил поставки свинины из России

Россельхознадзор: КНР отменила ограничения на поставки свинины из России

Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Там указали, что ограничения, установленные в 2008 году Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР, больше не применяются. Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы отдельно.

Отмечается, что российское ведомство с 2013 года работало над обеспечением допуска продукции свиноводства на рынок Китая. Эта процедура включала в себя переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с работой в свиноводческой сфере и так далее.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай стремится к наращиванию сотрудничества с Россией по всем направлениям и намерен достичь цели торгового оборота в рекордные 200 миллиардов долларов.

В июле 2023 года потребительский сектор экономики Китая столкнулся со снижением общего уровня цен на товары и услуги. Падение индекса потребительских цен в основном было вызвано падением цен на свинину до 26 процентов с 7,2 процента из-за сильных дождей, которые нанесли ущерб поставкам.