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15:12, 28 сентября 2023Экономика

Китай разрешил поставки свинины из России

Россельхознадзор: КНР отменила ограничения на поставки свинины из России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Главное таможенное управление Китая разрешило поставки свинины из России. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Там указали, что ограничения, установленные в 2008 году Главным управлением по надзору за качеством, инспекцией и карантином, а также Министерством сельского хозяйства КНР, больше не применяются. Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы отдельно.

Отмечается, что российское ведомство с 2013 года работало над обеспечением допуска продукции свиноводства на рынок Китая. Эта процедура включала в себя переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с работой в свиноводческой сфере и так далее.

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В июле 2023 года потребительский сектор экономики Китая столкнулся со снижением общего уровня цен на товары и услуги. Падение индекса потребительских цен в основном было вызвано падением цен на свинину до 26 процентов с 7,2 процента из-за сильных дождей, которые нанесли ущерб поставкам.

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    Мария Черкасова
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