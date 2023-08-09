Китаю предрекли эпоху «потерянных десятилетий»

Reuters: экономика Китая может вступить в эпоху «потерянных десятилетий»

В июле 2023 года потребительский сектор экономики Китая впал в дефляцию (снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции), а цены на заводские товары продолжили падать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае снизился на 0,3 процента в годовом исчислении, а индекс цен производителей (PPI) упал на 4,4 процента, сократившись десятый месяц подряд. Если тенденция продолжится в долгосрочной перспективе, Пекин рискует вступить в эпоху «потерянных десятилетий», как это было в Японии, когда страна столкнулась с экономическим застоем в конце прошлого века (с 1991 по 2000 год, а по оценкам некоторых экспертов — по 2010-й).

В тот период в Японии потребительские цены и уровень зарплат стагнировали в течение целого поколения. Если властям Китая не удастся восстановить внутренний спрос и простимулировать более активное восстановление экономики после продолжительных локдаунов, схожий сценарий может реализоваться и в КНР, предрекли эксперты.

Китай стал первой экономикой среди стран G20, столкнувшейся со снижением уровня потребительских цен в годовом исчислении. В последний раз подобное происходило в Японии в августе 2021 года. Однако падение индекса потребительских цен Китая в июле было вызвано главным образом ускорением снижения цен на свинину до 26 процентов с 7,2 процента из-за сильных дождей, которые нанесли ущерб поставкам. На этом фоне главный экономист Yintech Investment Holdings Ся Чунь считает, что дефляция в Китае продлится от шести до 12 месяцев, но вряд ли будет сохраняться годами.

Ранее аналитики и экономисты предрекли китайской экономике рекордное падение торговли. В июле объемы экспорта КНР, согласно прогнозам специалистов, сократятся на 12,5 процента в годовом выражении и вернутся к пандемийному уровню. Одной из главных причин станет продолжительный спад деловой активности в промышленном секторе и медленное восстановление внутреннего спроса после затяжных локдаунов.