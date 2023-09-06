Посол Китая в России заявил о рекорде в экономическом сотрудничестве двух стран

Посол КНР в РФ: Китай намерен достичь цели торгового оборота в $200 млрд

Китай стремится к наращиванию сотрудничества с Россией по всем направлениям и намерен достичь цели торгового оборота в рекордные 200 миллиардов долларов. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«Китай намерен углублять сотрудничество с Россией и надеется досрочно достичь цели в 200 миллиардов долларов двустороннего товарооборота», — сообщил посол.

Ранее стало известно, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. В июле в Россию было ввезено китайских легковушек на рекордную сумму 1,06 миллиарда долларов (1,03 миллиарда долларов в июне), что стало самой большой месячной поставкой из КНР.