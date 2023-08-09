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13:36, 9 августа 2023Экономика

Китайские власти начали прятать информацию о своей экономике

Bloomberg: китайские власти закрывают информацию о ситуации в экономике

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Иностранным инвесторам становится все сложнее понимать, что происходит в китайской экономике, так как Пекин пытается прятать информацию о реальном положении дел и усиливает давление на тех, кто мог бы ей поделиться. К такому выводу пришли собеседники агентства Bloomberg.

Более десятка человек сообщили, что в последнее время пытались добиться встречи с теми, кто ранее мог сообщить какие-то сведения, но столкнулись с отказами. Другие отмечают, что согласившиеся говорить чиновники и эксперты отделываются общими словами, цитируют речи глава КНР Си Цзиньпина или просто транслируют официальную линию партии.

По мнению автора материала, их пугают ужесточением законов о шпионаже, из-за которых даже обмен простой экономической информацией может быть воспринят как предательство.

На этом фоне объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал до минимального за последние 25 лет уровня. Иностранные фонды не привлекает даже ралли на фондовом рынке, потому что в отсутствие информации о ситуации в экономике вложения средств в местные предприятия представляется слишком большим риском.

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При этом Пекин пытается вернуть себе иностранные инвестиции для продолжения роста, но политика закрытости набирает все большие обороты. Например, власти ограничили доступ к корпоративным данным и научным журналам, а также преследуют компании, которые давали доступ к независимой экспертизе.

Еще один собеседник издания предполагает, что частично закрытость порождена не государственным давлением, а апатией. В условиях сокращения заработной платы и замедления роста подвергать себя минимальному риску от общения с иностранцами не хочет никто, потому что выгоды неочевидны, а проблем может прибавиться.

Ранее The Financial Times выяснил, что Народный банк Китая потребовал от экспертов отказаться от негативных оценок экономики. В том числе нельзя упоминать наступившую дефляцию, отток капитала и падение цен на продукцию производителей. В свою очередь Bloomberg узнал, что в компаниях, в том числе частных, резко усилили изучение идей Си Цзиньпина. Отдельные топ-менеджеры тратят на эти занятия до трети своего рабочего времени.

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    Платон Щукин
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