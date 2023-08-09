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07:41, 9 августа 2023Экономика

Китайская экономика приблизилась к кризису

Китай после резкого ухудшения внешней торговли сообщил о дефляции

Фото: Pixabay

В июле в китайской экономике впервые за последний год зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0,3 процента в годовом выражении, в том числе продукты питания подешевели на 1,7 процента, потребительские товары — на 1,3 процента, а услуги подорожали на 1,2 процента. Об этом со ссылкой на данные Госстата КНР сообщает РБК.

Такую ситуацию рассматривают в качестве признака приближения к кризису. Если не учитывать эффекты пандемии COVID-19 и связанных с ней локдаунов, то в последний раз Китай сталкивался с дефляцией период мирового кризиса 2008-2009 годов.

В июне Госстат зафиксировал нулевую инфляцию, что стало неожиданностью для экспертов, ожидавших пусть небольшого, но повышения цен. Накануне статистика показала значительные проблемы с экспортом и импортом, итоговые результаты за месяц оказались гораздо хуже прогнозов. Экспорт в годовом выражении упал на 14,5 процента (ожидали 12,5 процента), а импорт — на 12,4 процента (ожидали 5 процентов).

При этом обрушилась не только торговля с США и ЕС, что можно было объяснить политическими причинами, но и впервые за много месяцев вниз пошли объемы торговли с Россией.

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На этом фоне, как утверждает The Financial Times, Народный банк Китая потребовал от экспертов отказаться от негативных оценок экономики. На телевидении теперь одобряются только позитивные суждения без упоминания о дефляции, оттоке капитала и падении цен на продукцию производителей.

В свою очередь Bloomberg выяснил, что для решения проблем китайский бизнес обязали активнее изучать взгляды руководителя страны Си Цзиньпина, включая экономические. Некоторые топ-менеджеры банков и компаний тратят до трети рабочего времени на чтение книг китайского лидера, участие в курсах и семинарах, посвященных его идеям. При этом речь идет как о государственных, так и о частных компаниях.

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    Платон Щукин
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