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11:39, 8 августа 2023Экономика

Торговля между Россией и Китаем резко выросла

Таможня КНР: с начала 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 36,5%

Фото: Reuters

С начала 2023 года торговля между Россией и Китаем резко выросла. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщает «Коммерсантъ»

За семь месяцев товарооборот между странами увеличился на 36,5 процента, до 134,1 миллиарда долларов. Экспорт из Китая составил 62,54 миллиарда долларов (плюс 73,4 процента), а импорт российских товаров и услуг — до 71,55 миллиарда долларов (плюс 15,1 процента).

В июле объем торговли двух стран снизился на 6,4 процента, до миллиарда долларов. Импорт из России в месячном исчислении сократился на 18,3 процента, до 9,2 миллиарда долларов, отметили в таможенном управлении.

Товарооборот Китая с США при этом сократился. За первое полугодие он снизился на 14,5 процента, до 327,26 миллиарда долларов. С января по июнь Пекин экспортировал продукцию на 239,35 миллиарда долларов (минус 17,9 процента), а Вашингтон — на 87,91 миллиарда (минус 3,7 процента).

В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о блестящей перспективе российско-китайского сотрудничества. По его словам, двусторонний товарооборот России и Китая растет стремительно, и КНР планирует поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран и сделает все для того, чтобы договоренности с Москвой были реализованы на практике.

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    Вячеслав Агапов
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