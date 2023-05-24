В Китае оценили перспективы сотрудничества с Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о блестящей перспективе сотрудничества страны с РФ

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о блестящей перспективе российско-китайского сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине Ли Цян отметил, что сотрудничество сторон движется по восходящей. По его словам, КНР планирует поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран и сделает все для того, чтобы договоренности с Россией были реализованы на практике.

Он добавил, что развитие таких стран как Россия, способ открыть большие перспективы для глобального развития. Кроме того, это привлекает большое внимание международного сообщества, подчеркнул премьер Госсовета КНР.

Ли Цян сообщил, что в 2023 году двусторонний товарооборот России и Китая растет стремительно. По его словам, показатели его прироста уже составляют более 40 процентов.

22 мая Мишустин прилетел в Китай, где принял участие в бизнес-форуме. Выступая на мероприятии, председатель правительства РФ перечислил сферы, в которых необходимо развиваться вместе с Пекином. Перспективными направлениями сотрудничества он назвал судостроение, станкостроительную отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс.