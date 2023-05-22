Мишустин прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Премьер РФ Мишустин прибыл в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

В понедельник, 22 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Это первый официальный визит российского премьера в КНР в должности главы кабмина РФ. Уточняется, что 23 мая Мишустин выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума. Также он посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec, где встретится с представителями российских деловых кругов.

Затем Мишустин отправится в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном. По итогам встречи сторон должны подписать ряд важных двусторонних документов.

Предыдущая встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина состоялась в марте этого года, когда председатель КНР прибыл в Россию с визитом. Тогда Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Москвой. Политик также предложил Мишустину приехать в Китай и «активизировать работу межправительственных механизмов» уже в этом году.