Си Цзиньпин приехал к Мишустину

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на встречу к премьеру Мишустину

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства, пишет ТАСС.

Приехав на встречу, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Москвой. Политик также предложил Мишустину приехать в Китай и «активизировать работу межправительственных механизмов» уже в этом году.

20 марта в Кремле прошла встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию завершится 22 марта, по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин должны подписать ряд важных двусторонних документов.

В ходе пресс-конференции Си Цзиньпин говорил, что высоко ценит отношения Москвы и Пекина, а также призывал к урегулированию конфликта на Украине.