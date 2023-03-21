Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:08, 21 марта 2023Мир

Си Цзиньпин приехал к Мишустину

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства на встречу к премьеру Мишустину
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства, пишет ТАСС.

Приехав на встречу, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Москвой. Политик также предложил Мишустину приехать в Китай и «активизировать работу межправительственных механизмов» уже в этом году.

20 марта в Кремле прошла встреча Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, она продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию завершится 22 марта, по итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин должны подписать ряд важных двусторонних документов.

В ходе пресс-конференции Си Цзиньпин говорил, что высоко ценит отношения Москвы и Пекина, а также призывал к урегулированию конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» под Брянском
При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб человек
Британский политик призвал Запад срочно снизить напряженность на Украине
На Украине заявили об отсутствии данных о поставках вооружения из Китая в Россию
Цены на электроэнергию в российском регионе выросли в полтора раза
Стало известно об ударе российских военных по позициям ВСУ под Херсоном
Опытный пилот дал советы пассажирам по спасению жизни в чрезвычайной ситуации
«ВКонтакте» установила новый рекорд
Военный эксперт назвал главный признак подготовки украинского наступления
Смартфоны популярного бренда оказались небезопасны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.