Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 23 мая 2023Мир

Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем

Мишустин: судостроение является перспективным направлением для сотрудничества РФ и Китая
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на российско-китайском бизнес-форуме, председатель правительства перечислил сферы, в которых необходимо развиваться вместе с Пекином. «Перспективные направления сотрудничества — судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс», — указал он.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе ответил на призывы Запада оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какой-либо страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике
Рогов заявил о шантаже Украины в ситуации на Запорожской АЭС
Минюст предложил уточнить понятие «неправильных» карт России
Первые съедобные летние грибы появились в Подмосковье
Врач раскрыла способы сделать пенис визуально длиннее
В российском регионе 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала
В США раскрыли причины согласия Байдена на поставки истребителей F-16 Украине
Судебный пристав призналась в освобождении осужденных россиян от работ за деньги
В Госдуме обозначили сроки проведения судов на украинскими военными
Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.