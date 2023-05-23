Мишустин призвал развивать судостроение вместе с Китаем

Мишустин: судостроение является перспективным направлением для сотрудничества РФ и Китая

Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на российско-китайском бизнес-форуме, председатель правительства перечислил сферы, в которых необходимо развиваться вместе с Пекином. «Перспективные направления сотрудничества — судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс», — указал он.

Ранее посол КНР во Франции Лю Шайе ответил на призывы Запада оказать давление на Россию. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает подобные методы в отношении какой-либо страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества, одновременно помогая России.