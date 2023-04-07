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00:34, 7 апреля 2023Мир

В США оценили позицию Китая по Украине

Госсекретарь США Блинкен: КНР хочет выглядеть приверженцем мира на Украине и помогать РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов о плане КНР для мирного урегулирования ситуации на Украине, а также прокомментировал российско-китайские отношения. Об этом он высказался в эфире телеканала Euronews.

Блинкен оценил позицию Китая по Украине и заявил, что Пекин хочет выглядеть приверженцем мира на Украине в глазах международного сообщества и помогать Москве при этом. Некоторые инициативы Китая он назвал позитивными и подчеркнул, что следует размещать суверенитет в центре внимания.

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Американский чиновник призвал Китай сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию «действительно уважать суверенитет Украины» и вернуть вошедшие в ее состав территории. По его мнению, у« Китая есть отношения с Россией, которые дают ему некоторые рычаги влияния».

«Я не хочу преувеличивать, но это дает ему некоторые рычаги», — отметил Блинкен.

Ранее США назвали Китай главной угрозой кибербезопасности. Об этом заявила руководитель действующего в структуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) США агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Джен Истерли.

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Марина Совина
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