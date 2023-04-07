США назвали Китай главной угрозой кибербезопасности

МВБ США назвало Китай главной угрозой кибербезопасности

Руководитель действующего в структуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) США агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности Джен Истерли оценила угрозы в киберпространстве, назвав Китай главной угрозой в этом вопросе, сообщает ТАСС.

«Я думаю о России как об урагане, а о Китае как об изменениях климата. Это, как мы знаем, главная угроза, с которой мы должны справляться», — заявила она.

Истерли отметила, что страна стремится выстроить устойчивую кибербезопасность, используя безопасные технологии и добиваясь корпоративной ответственности в киберсфере.

По ее словам, в американской разведке считают, что в случае конфликта между двумя странами Пекин попытается подвергнуть риску критическую инфраструктуру США и блокировать Тайваньский пролив, чтобы присоединить Тайвань.

Ранее китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что вспышки напряженности между Китаем и США вокруг Тайваня не являются смертельно опасными, однако есть вероятность, что КНР ответит полномасштабным ударом, если американская администрация не сменит курс.