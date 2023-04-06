Вероятность военного конфликта Китая и США оценили

Китаист Ломанов допустил военный конфликт Китая и США вокруг Тайваня в этом десятилетии

Вспышки напряженности между Китаем и США вокруг Тайваня не являются смертельно опасными, однако есть вероятность, что КНР ответит полномасштабным ударом, если американская администрация не сменит курс, заявил китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Он допустил начало конфликта и назвал его возможные сроки в беседе с «Лентой.ру».

Реакция Китая на визит Цай Инвэнь в США

Всплеск напряженности между странами после визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты обязательно будет, убежден он. Дело в том, что у Китая нет возможности не реагировать на сближение американской политической элиты с тайваньской администрацией. Однако никаких серьезных и трагических последствий ждать не стоит, так как обе стороны отдают себе отчет в том, что им необходимо удержать ситуацию под контролем.

Возможно что-то из арсенала прежних лет: это проведение китайских маневров где-то неподалеку от побережья Тайваня, введение новых санкций и ограничений против американских политиков, нежелание возобновлять диалог с США Александр Ломанов китаист

Прощупывание красных линий

«Это то, что называется на политическом сленге нарезанием салями — продвижение вперед мелкими шажками. Американцы последовательно и целенаправленно прощупывают красную линию Китая. В прошлом году это была поездка спикера [палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань, сейчас встреча уже на территории США. Понятно, что американцы ведут очень опасную игру, потому что перенесение красных линий немного напоминает прогулку на минном поле», — поделился Ломанов.

По его словам, американцам кажется, что они могут позволять себе все больше и больше. Но чем больше они себе позволяют, тем выше вероятность того, что Китай ответит полномасштабным ударом.

Возможность диалога

«Американская политика не перестает удивлять своей уверенностью в том, что любой оппонент будет спокойно относиться к такому стилю взаимодействия. Вы наверняка видели, как американцы жалуются, что вот что-то и с [президентом США] Байденом [председатель КНР] Си Цзиньпин не хочет поговорить, и [госсекретаря США Энтони] Блинкена они как-то не очень ждут. А смысл-то какой их ждать, если заранее известно, что США движутся курсом на сдерживание Китая, что США никоим образом не собираются учитывать китайские интересы?» — высказался собеседник «Ленты.ру».

Заинтересованного равноправного диалога между Вашингтоном и Пекином мы не увидим еще достаточно длительное время, полагает Ломанов, так как он не входит в планы американской дипломатии.

Вероятность военного конфликта

Все прекрасно понимают, что США проигнорируют требование Китая о прекращении контактов с Тайванем, считает китаист. Тем не менее вероятность того, что КНР в ближайшее время прибегнет к каким-то широкомасштабным военным мерам? приближается к нулю. Однако в среднесрочной перспективе второй половины нынешнего десятилетия этот курс американской администрации способен привести к военному столкновению вокруг Тайваня, которое при худшем сценарии может перерасти в большой региональный военный конфликт.

Американцы понимают, что Китай сейчас не хочет войны, он к этой войне не готов, он заинтересован в развитии мирной ситуации. Понимая этот настрой Пекина, американцы наращивают давление, но в какой-то момент они могут ошибиться, и, нарастив давление выше болевой точки Китая, они могут получить войну Александр Ломанов китаист

Визит и первая реакция

Глава Тайваня Цай Инвэнь прибыла с неофициальным визитом в США 29 марта. Она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, чтобы обсудить угрозы со стороны Пекина.

В Китае заявили, что расценивают транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию и примут решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня».

Минобороны КНР потребовало от руководства США прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией, а также предупредило США о высокой боевой готовности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для защиты национального суверенитета в Тайваньском проливе.