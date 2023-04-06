Китай примет решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня»

Китай заявил, что примет решительные меры для наказания сепаратистов Тайваня

Китай расценивает транзитную поездку главы администрации Тайваня в США как очередную провокацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии ЦК Компартии КНР по делам Тайваня.

Отмечается, что Пекин намерен принять решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня». «Это еще один провокационный шаг руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с США и опору на поддержку Вашингтона в стремлении к независимости», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что власти Китая намерены решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность страны.

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.

