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08:11, 5 апреля 2023Мир

Китай начал патрулирование рядом с Тайванем

Китай начал патрулирование рядом с Тайванем перед встречей Цай Инвэнь и Кевином Маккарти

Фото: Japan Coast Guard / Reuters

Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей спикера палаты представителей США Кевина Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь. Об этом заявило Китайское управление по безопасности на море провинции Фуцзянь в мессенджере WeChat.

«Сегодня стартовала специальная совместная патрульно-инспекционная операция в центральной и северной частях Тайваньского пролива», — отмечается в сообщении. К публикации прикреплено изображение с отмеченными зонами патрулирования. Подробности задействованных в операции сил и средств не приводятся.

1 марта Соединенные Штаты одобрили продажу вооружений Тайваню на 619 миллионов долларов, в том числе боеприпасов для самолетов F-16. Представитель Госдепа заявил, что сделка соответствует законодательству США, в том числе закону об отношениях с Тайванем, и не противоречит политике одного Китая.

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Марина Совина
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