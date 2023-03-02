Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:34, 2 марта 2023Мир

США допустили продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16

Госдеп США допустил продажу Тайваню боеприпасов для F-16 на 619 миллионов долларов

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

США одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, пишет РИА Новости.

Госдепартамент допустил поставку Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Ожидается, что предполагаемая продажа послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности.

Вашингтон намерен поддержать усилия Тайваня по модернизации армии. «Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», — уточнило агентство.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские власти обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США
В Роспотребнадзоре предупредили о новых патогенах из-за биолабораторий США
США допустили продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16
Первую в Европе сталь датировали 900 годом до нашей эры
Экономист дал прогноз по курсу доллара в марте
Известный рэпер продал дом в Майами с многомиллионной скидкой
В ВОЗ предупредили мир о риске новой пандемии
В США заявили об усталости американцев от поддержки Украины
Один телефонный разговор с подругой заставил молодую жену задуматься о разводе
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.