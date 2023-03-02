США допустили продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16

Госдеп США допустил продажу Тайваню боеприпасов для F-16 на 619 миллионов долларов

США одобрили возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, пишет РИА Новости.

Госдепартамент допустил поставку Тайваню боеприпасов для самолетов F-16 на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Ожидается, что предполагаемая продажа послужит национальным интересам США в сфере экономики и безопасности.

Вашингтон намерен поддержать усилия Тайваня по модернизации армии. «Возможная сделка по продаже поможет повысить безопасность стороны, приобретающей данные вооружения, а также будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», — уточнило агентство.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские власти обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине.