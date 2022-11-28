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06:45, 28 ноября 2022Мир

Власти США испугались дефицита оружия для Тайваня из-за Украины

WSJ: власти США обеспокоены дефицитом оружия для Тайваня из-за военной помощи Украине

Фото: Shutterstock

Американские власти обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации издания, правительство США и представители конгресса боятся сложностей в выполнении плана по поставкам оружия Тайваню объемом в 19 миллиардов долларов на фоне обострения отношений с Китаем.

Помощь Вашингтона Киеву уже ограничила Пентагон в поставках Тайваню, пишет газета. Так, США до сих пор не поставили Тайбэю 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, заказанных еще в декабре 2015 года.

Ранее американский журналист Джеймс Холмс назвал «подлый» способ победы Пекина над Вашингтоном в гипотетической войне за Тайвань. По его словам, вооруженные силы США мало что смогут сделать против Китая в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продовольствия.

Марина Совина
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