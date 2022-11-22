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19:07, 22 ноября 2022Наука и техника

Назван «подлый» способ победы Китая над США

19FortyFive: США не смогут победить Китай без выстроенной логистики в Тихом океане

Фото: Costas Baltas / Reuters

Вооруженные силы США мало что смогут сделать против Китая в западной части Тихого океана без обильных и регулярных поставок топлива, боеприпасов и продовольствия. «Подлый» способ победы Пекина над Вашингтоном в гипотетической войне за Тайвань назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Джеймс Холмс.

«Потенциальные противники — такие, как Китай, — знают это. Они будут преследовать логистический флот, доставляющий технику вооруженным силам, что сделает его приоритетной целью [для ударов со стороны противника]», — говорится в публикации.

По оценке автора, в этом случае американские силы «могут даже никогда не добраться до поля битвы».

Обозреватель уверяет, что «армия США это понимает».

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Иван Потапов
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