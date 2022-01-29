В США рассказали об утечке данных от F-35 в Китай

Использование телекоммуникационного оборудования стандарта 5G китайской компании Huawei в случае приобретения ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 Lightning II предоставит Пекину возможность получить много информации о том, как работает самолет США, рассказал изданию Defense News научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг.

По его словам, заявления Абу-Даби о том, что технологии Huawei не затронут F-35 Lightning II, являются излишне оптимистичными, поскольку между коммерческим и военным сектором существует большая взаимосвязь.

Преподаватель Королевского колледжа Лондона Андреас Крейг добавил, что опасения вызывают не данные, передаваемые по сетям, а информация, которая может утекать с серверов. «Все данные, секунда за секундой, будут доступны и загружены с самолета на серверы, которыми управляют китайские компании или китайские технологии, или будут храниться на объектах, к которым будут иметь доступ китайские компании», — сказал эксперт.

Defense News напоминает, что ОАЭ в декабре 2021 года приостановили переговоры о покупке F-35 Lightning II из-за американских требований, касающихся Huawei.

В январе в издании 19FortyFive написали, что F-35 Lightning II «продолжает творить историю» и «пугает Россию».

В том же месяце Defense News признало, что F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).