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В США рассказали о «пугающем Россию» истребителе F-35

19FortyFive: самолет F-35 продолжает творить историю и пугает Россию

Фото: The Arizona Republic / USA TODAY Sports / Reuters

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «продолжает творить историю» и «пугает Россию», рассказывает издание 19FortyFive, комментируя первую успешную посадку варианта самолета с коротким взлетом и вертикальной посадкой Корпуса морской пехоты (КМП) США на десантный корабль Tripoli.

Согласно американскому изданию, таким образом F-35 Lightning II продемонстрировал, что он будет универсальным «в случае конфликта с Россией или Китаем».

19FortyFive пишет, что использование истребителей пятого поколения на десантных кораблях усилит возможности Военно-морских сил (ВМС) США. «Преимущество в наличии нескольких кораблей, независимо от их типа, с которых могут взлетать самолеты, сбивает противника с толку и затрудняет его расчеты», — говорится в публикации.

В январе издание Defense News признало, что истребитель пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin в качестве возможного кандидата для замены немецкого самолета Tornado может угрожать совместной программе Франции, Германии и Испании по созданию европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

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Иван Потапов
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